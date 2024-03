Regione impegnata su accessi inappropriati pronto soccorso

La Regione ha messo in atto una serie di azioni per evitare accessi inappropriati al pronto soccorso e conseguenti ricoveri: lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Umbria Luca Coletto commentando con l'ANSA i dati Agenas relativi a un'indagine condotta nel 2023 rispetto ai risultati del monitoraggio dell'anno 2022. Infatti, secondo l'analisi, in temine di percentuale di ricoveri sul totale degli accessi al pronto soccorso, la Regione si posizionava al di sopra della media nazionale anche per codici verdi e bianchi.

Proprio per evitare ciò, la Regione ha rivisto la programmazione socio-sanitaria e a breve saranno messi a bando più di mille posti letto in rsa e sarà potenziata la riabilitazione, per dare risposte di media bassa intensità a pazienti non in fase acuta che in maniera inappropriata venivano ricoverati in posti letto ospedalieri.

Riguardo alla rete ictus, Agenas rileva una bassa mortalità a 30 giorni con possibilità di migliorare gli esiti in entrambe le Aziende sanitarie territoriali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA