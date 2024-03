In Umbria ricoveri da pronto soccorso più alti d'Italia

L'Umbria mostra una percentuale di ricoveri dei pazienti provenienti dal pronto soccorso sul totale "molto elevata, la peggiore rispetto alla media nazionale".

Emerge dalla terza Indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo - dipendenti dell'Agenas, presentata oggi. E' stata condotta nel 2023 analizzando i risultati del monitoraggio rispetto all'anno 2022.

Secondo l'analisi in termini di percentuale di ricoveri sul totale degli accessi al pronto soccorso la regione si posiziona al di sopra della media nazionale anche per i codici di priorità minori. Agenas spiega che "di conseguenza la percentuale di abbandono" delle strutture di prima emergenza "è bassa".

L'elevata percentuale di ricoveri si riflette quindi "sui bassi tempi di attesa del tempo di permanenza in pronto soccorso".

Riguardo alla rete ictus, Agenas rileva che la mortalità a 30 giorni "è buona". "La trombolisi e la trombectomia - si spiega nell'indagine - sono da migliorare, in particolare l'Asl di Perugia per entrambe le tecniche. Il trattamento dell'emorragia subaracnoidea va bene. La regione deve potenziare la riabilitazione".



