Giocatrici di rugby cercano compagne per puntare alla serie A

Sono giovani e vogliono giocare a rugby. Per questo Elisa, Federica, Gloria, Eleonora, Matilde, Martina, Noemi, Giulia e Andrea della costituenda squadra di Città di Castello puntano a raddoppiare "almeno" le adesioni per poter partecipare alla Coppa Italia di categoria a maggio e nel giro di due anni mettere in piedi una rosa competitiva per tentare la scalata ai campionati che contano fino alla serie A.

Le atlete hanno da 18 a 35 anni e fanno riferimento al Città di Castello rugby. "E' un bellissimo sport alla portata di tutti, dove il gruppo fa la differenza e i valori di lealtà, rispetto dell'avversario e delle regole in campo e fuori sono alla base del gioco che ci rende felici", spiega Elisa Leonardi, a nome delle compagne di squadra attraverso una nota del Comune.

"Ragazze vi aspettiamo - è il suo appello -, la nostra è una realtà che deve crescere, noi abbiamo dato il via ora ci serve aiuto e rinforzi in squadra". Che indossa una maglia a favore della sportività e contro il razzismo.

Anche le istituzioni, comune in testa, plaudono ad una iniziativa definita "di grande valore ed esempio non solo sportivo ma anche sociale".



