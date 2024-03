Simulato principio incendio su un treno in galleria Firenze-Roma

Un principio d'incendio a bordo di un treno fermatosi a circa due chilometri e mezzo dall'ingresso nord della galleria ferroviaria Castiglione sulla direttissima Firenze-Roma è stato simulato in un'esercitazione di protezione civile per verificare e consolidare le procedure previste dal piano generale di emergenza da applicare in caso di incidente.

L'attività ha coinvolto le Prefetture di Terni e di Viterbo, Rete ferroviaria italiana, Italo, FS Security, la Protezione civile della Regione Umbria (con il particolare apporto e collaborazione di quella del Comune di Orvieto) e della Provincia di Terni, i comandi provinciali dei vigili del Fuoco di Terni e Viterbo, il servizio di emergenza 118, la Croce rossa italiana e le forze dell'ordine.

Il principio di incendio - si spiega in un comunicato della Provincia di Terni - è stato simulato in un vagone, con conseguenti malori dei trasportati. Il personale di bordo ha prestato immediata assistenza ai viaggiatori e ha diramato l'allarme, permettendo così l'intervento dei vigili del fuoco.

L'entità dell'evento ha reso necessaria l'istituzione, presso la Prefettura di Terni e in raccordo con quella viterbese, di un Centro di coordinamento dei soccorsi.

I vigili del fuoco hanno fatto ingresso nella galleria contestualmente dall'imbocco Orvieto sud e da quello di Castiglione, mediante l'impiego di due veicoli bimodali, per poi procedere alla messa in sicurezza dell'infrastruttura e al soccorso dei passeggeri, conducendoli verso l'uscita e garantendo il rispristino della circolazione.

Al termine dell'evacuazione, facilitata dal personale ferroviario, la simulazione è proseguita con la presa in carico dei feriti da parte del personale del 118 e della Croce rossa, mentre la protezione civile ha proceduto a identificare le persone presenti sul treno.



