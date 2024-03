Istat, in Umbria persa quasi la metà dell'acqua nelle reti

In Umbria si perde quasi la metà (il 49,7 per cento) della quantità di acqua immessa nelle reti di distribuzione. Lo sottolinea l'Istat sulla base dei dati del 2022.

Nell'anno di riferimento, in Umbria sono stati immessi nelle reti 104,2 milioni di litri d'acqua, 333 litri per abitante al giorno.

Per quanto riguarda le due principali città umbre, secondo i dati dell'Istat la situazione è migliore a Perugia dove viene perso il 36,6 per cento dell'acqua immessa mentre a Terni il dato è del 43.



