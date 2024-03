A Foligno raccolta fondi per associazioni tutela animali

Foligno è una città amica degli animali e con questo spirito si terrà martedì 26 marzo all'Auditorium San Domenico, alle 21, uno spettacolo che raccoglierà fondi da destinare alle esigenze di cinque associazioni di tutela degli animali: Kelly, Umbria Rescue, Il Grande Sogno, Una, Amici Pelosi.

"Lo spettacolo proporrà musica, danza, momenti di comicità con barzellette, recitazione - ha detto la consigliera Tiziana Filena che ha coordinato l'evento - si esibiranno, tra gli altri, Luca Giuliani, i Melancholia, Alyssa Colavita, scuole di danza".

Il ricavato, il costo del biglietto è di 15 euro, servirà per le spese dei veterinari e per i medicinali per i cani e gatti ospiti delle varie strutture.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini ha espresso "soddisfazione" per la promozione dell'iniziativa che sostiene le attività di associazioni che "si basano esclusivamente sul volontariato". Zuccarini - riferisce una nota del Comune - ha parlato del "parco degli animali, una struttura, unica in Italia, che sarà un punto di svolta per dare dignità agli animali".

L'assessore Marco Cesaro ha spiegato nel dettaglio che "il parco degli animali, nella zona dell'aeroporto, sarà dedicato a tutti (un polmone verde) in cui le persone potranno passare il tempo e ci saranno il nuovo canile sanitario, il canile rifugio e l'oasi felina". "Sono previste risorse importanti - ha aggiunto -, tratte dal Pnrr, e dai fondi della nuova Agenda urbana. Il primo stralcio già sarà realizzato entro ottobre".

E' stato anche sottolineato che la presenza del canile all'interno del parco degli animali consentirà più facilmente l'adozione.

Alla presentazione hanno partecipato anche Paolo Vetturini (Una) e Mara Manini (Il Grande Sogno).



