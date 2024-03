Provincia di Terni, nuovi mezzi per le manutenzioni stradali

La Provincia di Terni potenzia il parco mezzi in dotazione ai circoli stradali. Con un investimento di oltre 58mila e 400 euro l'amministrazione ha infatti acquistato due decespugliatrici idrauliche ad alta potenza dotate di braccio e testata trinciante. I mezzi sono stati assegnati, uno a testa, ai circoli di Montecchio e Terni per ammodernare e potenziare il parco attualmente a disposizione e aumentare l'operatività dell'ente.

La consegna delle decespugliatrici è avvenuta al circolo stradale di Orvieto alla presenza della presidente della Provincia, Laura Pernazza, dei responsabili dei circoli e di tutti i dipendenti che vi lavorano.

La presidente Pernazza - riferisce una nota della Provincia - ha sottolineato l'importanza dei nuovi mezzi da lavoro ed ha ricordato come il loro acquisto sia inserito all'interno degli obiettivi della Provincia per garantire e mantenere sempre di più adeguati livelli di sicurezza sulle strade di tutto il territorio provinciale a servizio sia dei privati cittadini che delle attività economiche e produttive.



