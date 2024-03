La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha conquistato la serie A1

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha conquistato la promozione nel massimo campionato di pallavolo femminile, la serie A1. Per chiudere al meglio il campionato di A2, con due turni di anticipo, è stata decisiva la vittoria per 3 a 0 (parziali 20-25, 11-25, 17-25) sul campo della Cremonaufficio Esperia Cremona.

Alle Black Angels, così viene chiamata la squadra allenata dal coach Andrea Giovi, bastava una vittoria con qualsiasi risultato per centrare l'obiettivo promozione, alla fine conquistata vincendo con il massimo scarto nella partita che si è rivelata decisiva.

La società presieduta da Antonio Bartoccini, che in passato aveva già militato in serie A1, ha da poco vinto anche la Coppa Italia di serie A2, in quell'occasione battendo Busto Arsizio, chiudendo così una stagione perfetta. Con la promozione della Bartoccini Fortinfissi e la Sir Susa Vim in lotta per lo scudetto nella Superlega maschile, Perugia conta adesso due formazioni nei massimi campionati di pallavolo.



