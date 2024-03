Torna domenica la Cesi scalo-Cesi per auto storiche

Torna dopo oltre 40 anni la Cesi scalo-Cesi, l'evento motoristico che si svolgeva negli anni '70 e '80 a Terni. A riportarlo in auge, in forma di sfilata non competitiva su strade chiuse, sarà l'associazione "Autodepocaeventi" che ha presentato l'iniziativa in una conferenza stampa in sala del Consiglio provinciale.

L'appuntamento è per domenica prossima, 17 marzo, a partire dalle 9,30 con "Cesi Parade". I partecipanti percorreranno i 5 chilometri della lunga di Cesi per due volte e poi, lambendo Carsulae, raggiungeranno Montecastrilli per una conviviale al centro fiere don Serafini dedicata ai soci ed allargata per l'occasione a tutti i partecipanti che sfileranno nel centro di Montecastrilli fino a raggiungere l'area fieristica dove l'evento si inserirà nel contesto di "MotorInn" con le auto che verranno poste al vaglio di una giuria dedicata che premierà gli esemplari più rappresentativi, privilegiando quelli di rilevanza storica e collezionistica certificati dall'Automotoclub storico italiano ma senza trascurare ogni altro veicolo purché "capace di emozionare".

La "Cesi Parade" farà da prologo alla quarta edizione di "Supercarslot", la rassegna di auto storiche e supercar che ha ormai varcato i confini provinciali e regionali e che ogni anno richiama appassionati da molte parti d'Italia. Per l'occasione è stata portata davanti agli ingressi della Provincia una Ford Mustang che appartiene alla categoria super car, con un motore e desig che riprende i modelli anni '60. Il motore è di fabbricazione Usa ma veniva montato anche sulle italiane Dallara.

La presidente della Provincia Laura Pernazza ha ringraziato ed elogiato l'associazione "Autodepocaeventi" per l'organizzazione di un'iniziativa "che - ha detto - contribuisce a far conoscere le auto storiche e a promuovere turisticamente il nostro territorio e le sue bellezze come la Cascata delle Marmore e altri territori, tra cui Cesi e Montecastrilli, ed è per questo che la Provincia apprezza e sostiene questa iniziativa come altre che per la loro qualità e il loro richiamo mettono in risalto i territori".

Il presidente dell'associazione Francesco Falciola ha sottolineato la capacità di queste auto di emozionare. "Abbiamo ideato - ha affermato - un evento che per qualità, quantità, competenza e passione, in pochi anni è diventato di interesse nazionale e questo ci fa molto piacere per l'iniziativa in se stessa e per la sua capacità di fare promozione". Sulla stessa lunghezza d'onda il consigliere comunale di Terni Riccardo Fortunati che ha posto l'accento sul richiamo turistico e culturale e sulla presa di queste auto nei confronti di tanti cittadini e appassionati. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Maurizio Speziali, presidente dell'Automobilclub storico italiano, e Piergiorgio Castelli della Collezione Castelli. a".



