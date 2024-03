Precetto pasquale interforze a Perugia

E' stato celebrato nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia, nel periodo che precede la Santa Pasqua, il tradizionale appuntamento liturgico dedicato alla forze armate, ai Corpi armati dello Stato e alle forze di polizia della regione Umbria. L'evento è stato organizzato e coordinato dal Comando militare esercito "Umbria", alle dipendenze del colonnello Stefano Silvestrini.

La funzione religiosa è stata officiata dall'arcivescovo Ivan Maffeis.

La cerimonia ha visto la presenza delle massime autorità civili locali e la partecipazione dei comandanti militari regionali e del rispettivo personale dell'esercito, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia di Stato, della polizia penitenziaria, dei vigili del fuoco, della Croce rossa italiana, del Corpo militare dell'ordine di malta, della polizia provinciale e municipale, delle associazioni combattentistiche e d'arma e anche dei loro familiari. Le musiche che hanno accompagnato la messa sono state curate ed eseguite dalla corale della polizia municipale del capoluogo.

"Mons. Maffeis, nella sua omelia - riferisce una nota dell'esercito - non ha mancato di sottolineare la riconoscenza di tutta la collettività nei confronti degli uomini e delle donne che rappresentano le Istituzioni dello Stato indossando l'uniforme. Le sue parole hanno poi enfatizzato il valore dell'impegno e la dedizione del personale delle forze armate e di polizia che indirizzano il proprio operato quotidiano per la sicurezza e la salvaguardia della comunità, oltre ad essere per i cittadini una fonte d'ispirazione di uno stile di vita rispettoso della società civile".



