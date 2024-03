Il genio di funk, soul e pop Nile Rodgers & Chic in Friuli

Ha trasformato la disco music e il funk in nuove espressioni musicali, assieme al suo complesso Chic, band che ha notevolmente influenzato la musica dance. E' Nile Rodgers, cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista statunitense, vincitore di numerosi Grammy Award e già membro della Rock & Roll Hall of Fame e della Songwriters Hall of Fame, e di recente vincitore del Polar Music Prize 2024, ovvero il Nobel della Musica, atteso venerdì 19 luglio (h.21:00) a Villa Manin di Codroipo (Udine) per l'unico concerto in Nord Italia.

Le motivazioni del Polar Music Prize sono significative: per "il suo stile di suonare la chitarra con accordi taglienti che crea un ritmo ipnotico in grado di commuovere milioni di persone sulla pista da ballo".

I biglietti del concerto - organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con Erpac FVG, PromoTurismoFVG e D'Alessandro & Galli - saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 18 marzo online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Di Nile Rodgers si ricordano successi da top chart come Le Freak, il singolo più venduto nella storia della Atlantic Records, e Good Times, che avrebbe innescato l'hip-hop.

Il suo lavoro nella CHIC Organization, tra cui We Are Family con Sister Sledge e I'm Coming Out con Diana Ross e le sue produzioni per artisti come David Bowie con Let's Dance, Madonna con Like A Virgin e I Duran Duran con The Reflex, hanno portato alla vendita di oltre 500 milioni di album e 100 milioni di singoli in tutto il mondo; le sue collaborazioni innovative e di tendenza con i Daft Punk in Get Lucky, con Daddy Yankee per Agua e con Beyoncé su Cuff It, lo hanno incoronato genio indiscusso della musica funk, soul e pop.

Il concerto di Nile Rodgers & Chic a Villa Manin si aggiunge a quello a Umbria Jazz; per gli organizzatori sarà "un'occasione imperdibile per ascoltare dal vivo tutti i grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni e che continuano a emozionare con il loro ritmo elegante e irresistibile". Una "celebrazione del ritmo e dell'energia di una leggenda vivente".





