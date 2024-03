Tappa a Perugia del tour Ugl 'Lavoro è PartecipAzione'

Si è conclusa a Perugia l'undicesima tappa del tour itinerante promosso dall'Ugl con lo slogan "Lavoro è PartecipAzione". L'autobus, per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese ha fatto tappa nella centrale piazza IV Novembre.

Il tour che sta attraversando venti regioni si propone di affrontare il tema della partecipazione declinandolo "concretamente" nelle singole realtà aziendali. Al centro dell'evento di Perugia i temi locali e regionali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro.

"In Umbria secondo l'Aur, Agenzia Umbria Ricerche, il tasso di crescita reale nel 2023 si attesta intorno allo 0,6%, un rallentamento che risente del calo dell'export dovuto alla congiuntura internazionale" hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, e Roberto Perfetti, segretario regionale, a margine dell'evento secondo quanto riporta una nota del sindacato. "Sul fronte occupazionale, invece - hanno aggiunto -, i dati sono confortanti. I primi nove mesi del 2023 hanno sancito una ripresa del mercato del lavoro nella regione più sostenuta di quella nazionale (+2,8% tendenziale contro 2,0%), un fattore che ha contribuito a sostenere la domanda delle famiglie. Per quanto riguarda il turismo nella Regione i primi nove mesi del 2023 fanno segnare numeri record con 5,5 milioni di presenze. Si tratta di una fotografia incoraggiante da cui emerge una solidità e una capacità da parte di imprese e lavoratori di fare sistema. È fondamentale, al contempo, puntare sulle eccellenze che il territorio può offrire e che possono attrarre investitori con ricadute occupazionali significative. In questa prospettiva il Pnrr può certamente rappresentare una leva importante per rilanciare la crescita e le politiche industriali".



