Riunito il tavolo nazionale per la Saxa di Gualdo Tadino, finalizzato al ricorso alla cassa integrazione straordinaria per area di crisi industriale complessa. Ha coinvolto i ministeri del Lavoro e delle Imprese e del made in Italy, Sviluppo lavoro Italia, i sindacati, Confindustria e l'azienda.

"L'incontro di oggi è frutto di un lungo lavoro di collaborazione avviato tra le parti che trova la sua espressione anche attraverso il tavolo nazionale, fortemente voluto da Regione Umbria e Sviluppo lavoro Italia" ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Fioroni, attraverso una nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta umbra.

"La nostra priorità - ha aggiunto - è di garantire un sostegno ai lavoratori attraverso tutta la strumentazione, regionale e nazionale, disponibile. Auspichiamo che la concessione della cassa sia un tassello in più che permetta all'impresa di superare le difficoltà produttive e favorire la ripresa dell'operatività aziendale ed eventuali percorsi volti a valorizzare l'asset industriale, così da permettere alla Saxa Gualdo di riacquistare l'originario valore industriale".



