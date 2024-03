Progetto per i più piccoli dalla fondazione Festival Spoleto

Nasce una nuova iniziativa della fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto per i piccoli spettatori. È stata presentata infatti al Teatro Nuovo alle insegnanti delle scuole elementari, alla presenza anche del sindaco Andrea Sisti.

Un progetto didattico-musicale, realizzato in collaborazione con l'orchestra da camera di Perugia, e dedicato ai bambini delle scuole primarie del territorio con un programma articolato di attività, dentro e fuori la classe, per avvicinarsi alla musica in modo divertente e originale fin dall'infanzia. Un percorso a tappe, condiviso con gli insegnanti, prepara alla scoperta di due capolavori del repertorio musicale: "Histoire du soldat" di Igor Stravinskij e "Sogno di una notte di mezza estate" di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

La prima tappa si svolge in classe, con i materiali propedeutici all'ascolto forniti dalla Fondazione. La seconda, invece, prevede la partecipazione a due concerti-laboratorio con i musicisti dell'Orchestra ed Enrico Bindocci voce recitante delle due opere. La terza tappa prevede, infine, la possibilità di assistere alle due repliche straordinarie dei concerti di mezzogiorno riservate alle famiglie, in programma venerdi 5 luglio alle 16.30 all'Auditorium della Stella (Histoire du soldat) e venerdì 12 luglio 2024 alle 16.30 alla Chiesa di Sant'Agata (Sogni… di una notte di mezza estate). Per i bambini partecipanti è prevista una prelazione sull'acquisto dei biglietti.

L'iniziativa rientra nel progetto "Il Festival siamo noi", giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione. Questo dedica ampio spazio alla programmazione per i più piccoli: oltre agli appuntamenti di "La musica è un gioco da ragazzi", la sezione Due Mondi Kids include quattro spettacoli della rassegna La MaMa Spoleto Open: "Il mare custodisce, siamo tutti perle di uno stesso oceano" di Afshin Varjavandi (29,30 giugno), "Marionette in cerca di manipolazione" di Damiano Privitera (6, 7 luglio), "C'era due volte" di Palazzina Zero (13 luglio) e un laboratorio creativo sulla favola ancestrale a cura di Lab Sementi (14 luglio), tutti in programma allo Spazio Oberdan.





