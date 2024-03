Morroni, abbiamo una granitica fiducia nell'agricoltura

"Abbiamo una granitica fiducia in questo settore e crediamo che abbia delle potenzialità estremamente importanti": l'assessore regionale all'agricoltura Roberto Morroni lo ha detto parlando con l'ANSA in occasione dell'incontro straordinario del Tavolo verde a San Martino in Campo. Riunione voluta per trattare le problematiche del settore agricolo e attivare un confronto sui possibili interventi della Regione a sostegno del comparto.

Una convocazione in considerazione anche della particolare situazione che sta investendo il settore agricolo a tutti i livelli. "Con l'incontro - ha rilevato Morroni - prosegue un lavoro fatto di precedenti riunioni con le quali avevamo tracciato una griglia di impegni e iniziative che a parere nostro e dei partecipanti possono testimoniare non solo una attenzione ma l'importanza di mettere in campo anche supporti utili nella nostra regione per il settore primario, visto anche che in queste settimane le proteste hanno portato all'attenzione e alla ribalta nazionale quella che è una condizione di malessere di questo mondo".

Per Morroni comunque in Umbria "c'è stata una interlocuzione molto attenta e costruttiva rispetto ai motivi della protesta e alle ragioni che sono alla base di questa condizione di disagio del mondo agricolo". "C'è stata pure una assemblea legislativa - ha proseguito - che non solo ha ascoltato gli agricoltori ma ha anche cercato di imbastire una risoluzione approvata all'unanimità all'interno della quale ci sono una serie di impegni, diretti e indiretti, da parte dell'istituzione Regione. Noi come governo regionale ce ne siamo fatti carico per dare ancora più forza e incisività a una serie di interventi che ci possano consentire di mettere a terra le importanti risorse che abbiamo a disposizione, del Complemento di sviluppo rurale per la nuova programmazione 23-27 e per quanto attiene la vecchia programmazione 14-22 del Piano di sviluppo rurale, per far sì che possano avere la maggiore incisività possibile. Crediamo altresì - ha concluso - che occorre mettere in campo processi di ammodernamento e rafforzamento della struttura delle imprese per fare in modo che queste potenzialità possano davvero essere scaricate a terra".

Tra i temi sottoposti all'attenzione del "Tavolo Verde" da parte della Regione, l'introduzione di strumenti finanziari per l'utilizzo delle risorse del Complemento di sviluppo rurale e di forme di prestito agevolato a breve termine, una modifica finanziaria del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, le procedure di accelerazione della spesa del Psr 2014-2022 e l'utilizzo delle economie da saldo. Ma anche i prossimi bandi del Csr 2023-2027 e lo stato di avanzamento dei quattri cantieri (aggregazione, qualità, digitalizzazione e semplificazione).





