Proclamati i vincitori del Premio 'Raccontami l'Umbria'

Giovanni Picuti (per La Repubblica), Ulrike Sauer (Süddeutsche Zeitung), Dario Tomassini, Elisa Marioni e Andrea Rossini (Rai Tgr Umbria), Alessandro Mariani (QuiFinanza), Enrico D'Amo per la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia sono i vincitori dell'edizione 2024 del Premio internazionale di giornalismo "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria", promosso dalla Camera di commercio dell'Umbria. La giuria presieduta da Bruno Gambacorta ha inoltre assegnato menzioni speciali ad Arianna Marelli e Lucia Tironi (Sky Arte) e Stefano Miliani (Il Giornale dell'Arte).

Il 19 aprile si svolgerà la cerimonia di premiazione, inserita nel programma ufficiale del Festival internazionale del giornalismo di Perugia.

"Il Premio - ha ricordato il presidente della Camera di commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni - è stato una bella intuizione che fin dalla nascita ha saputo imporsi all'attenzione del mondo della comunicazione per la serietà e la credibilità della sua proposta".

"Questa 14/a edizione - ha aggiunto - si è caratterizzata ancora una volta per firme prestigiose, racconti emozionali, originali analisi socio-economiche e grandi produzioni video.

Sono risultati che ci ripagano dell'impegno profuso e ci convincono a proseguire su questa strada".

Per il presidente di giuria, "il bello di Raccontami l'Umbria è che ogni anno si rinnova, anche perché è una cartina di tornasole della comunicazione in ambito turistico, e infatti in questa edizione è emerso anche il nuovo trend del turismo di prossimità, la riscoperta dell'Italia e dell'Umbria da parte dei viaggiatori italiani ed europei".

Le candidature inviate alla segreteria del premio, che anche per questa edizione gode del patrocinio dell'Ordine nazionale dei giornalisti, sono arrivate da Italia, Regno Unito, Germania, Spagna e Brasile.



