Meloni, lasciamo lavorare la commissione Antimafia poi vediamo

Sulla vicenda dei presunti dossieraggi "oggi sta lavorando la commissione Antimafia, che ha poteri di inchiesta. Bisogna vedere dove riesce ad arrivare la commissione Antimafia, poi valutare se c'è bisogno di qualcos'altro. È anche un tema di tempistiche, per istituire una nuova commissione ci vuole qualche mese. Oggi abbiamo già una commissione che ci sta lavorando e bisogna farla lavorare nel miglior modo possibile. All'esito del lavoro della commissione Antimafia va valutato se servono altri strumenti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Trento aggiungendo che "il punto è che bisogna arrivare fino in fondo. Quello che sta emergendo è obiettivamente incredibile e vergognoso per uno stato di diritto", ha concluso.



