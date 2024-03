Organizzatori, 'magnifica' la 40/a edizione di Expo casa

Organizzatori soddisfatti per il successo della 40/a edizione di Expo casa, che definiscono "magnifica e ricca di proposte" per arredare, costruire, ristrutturare, e che ha visto arrivare ad Umbriafiere di Bastia Umbra visitatori da tutto il Centro Italia e non solo nei nove giorni della rassegna, dal 2 al 10 marzo.

Nove le aree tematiche (tra cui quella dedicata ai disabili e all'abbattimento delle barriere architettoniche), con quasi 200 espositori provenienti anche da fuori regione distribuiti in quattro padiglioni e 24mila metri quadrati, con un'ampia area esterna, per offrire più di 5.000 soluzioni per la casa.

Molto soddisfatto Aldo Amoni che, come presidente di Epta Confcommercio Umbria, si occupa del salone dal 2016: "È stata davvero una grande edizione e con tante novità. L'investimento fatto per la promozione si è rivelato vincente. Expo Casa si è confermata tassello importante per l'economia del territorio e non solo. Considerato che molte fiere del settore ormai non ci sono più, questa non solo resiste ma è in continua crescita. A renderla poi indimenticabile è stata anche la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro Raffaele Fitto e per questo ringraziamo ancora la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei per aver scelto il centro fieristico come sede per la firma dell'accordo con il governo".

Nell'ambito della manifestazione, l'Ordine degli architetti della provincia di Perugia ha curato con incontri lo spazio culturale d'architettura "Le forme dell'abitare" e il concorso di idee per la progettazione del portale di ingresso e per lo spazio che è stato adibito ad area eventi del Centro fieristico regionale di Bastia Umbra.

Altra sinergia molto apprezzata è stata anche quella con i vigili del fuoco dell'Umbria, grazie ai quali è stato dato spazio ad Umbriafiere ad una campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro gli incidenti domestici con il progetto "Casa sicura".



