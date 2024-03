Sangiuliano a Perugia per il Maestro di San Francesco

Sarà il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ad inaugurare domani a Perugia, alle ore 17.00, la mostra "L'enigma del Maestro di San Francesco, lo stil novo del Duecento umbro".

L'annuncio è stato fatto dal direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, Costantino D'Orazio, nel corso della presentazione alla stampa dell'esposizione che per la prima volta, con 60 capolavori provenienti anche dalle più prestigiose istituzioni museali al mondo, svela i segreti dell'artista più importante attivo in Centro Italia, dopo Giunta Pisano e prima di Cimabue.

Sarà quindi il ministro, dopo un incontro pubblico alla Sala dei Notari, a guidare la visita alla mostra. "Un ministro della cultura mancava a Perugia da diversi anni, ed il suo arrivo è segno quindi dell'attenzione del governo alla città, alla Galleria e alla regione" ha commentato D'Orazio.

La mostra in programma dal 10 marzo al 9 giugno, a cura di Andrea De Marchi, Veruska Picchiarelli, Emanuele Zappasodi, rientra nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario dall'impressione delle stigmate a San Francesco.



