Regione lavora per Summer Fancy Food New York

Pubblicata oggi la manifestazione di interesse per la partecipazione al Summer Fancy Food di New York che si terrà dal 23 al 25 giugno presso il Javits Center.

La Regione ha sottolineato che "la fiera, punto di riferimento del mercato mondiale del food, sarà una straordinaria vetrina internazionale dove esporre e raccontare le eccellenze dell'Umbria".

La missione è organizzata dall'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Umbria guidato da Michele Fioroni in collaborazione con Sviluppumbria.

Le aziende potranno presentare la manifestazione di interesse a partecipare a partire dalle 9 dell'8 marzo fino alle 17 del 15 marzo 2024 inviando la propria candidatura all'indirizzo pec sviluppumbria@legalmail.it.



