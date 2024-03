Fedez, 'anche io posso avere diritto alla privacy'

"Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all'altro ieri". Così Fedez, raggiunto da Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 che gli chiede un commento sulla sua vicenda matrimoniale. Quanto invece alla presunta attività di dossieraggio su alcune note personalità, tra cui lui, di cui si sta occupando la procura di Perugia commenta: "Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un cazzo da fare in questo Paese". Poi aggiunge: "Devo fare un errata corrige, primo ho detto procuratori antimafia che non hanno un cazzo da fare. Mi sembrano parole un po' forti e ho sbagliato: erano i Pm antimafia!". Ma perché l'hanno spiata? "Io mi pongo un quesito: se applicassero la stessa lente d'ingrandimento che stanno applicando su di me su vicende che hanno veramente una rilevanza per il dibattito e il futuro di questo Paese, forse saremmo un Paese migliore".



