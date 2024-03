Mercoledì passa anche a Perugia la Tirreno-Adriatico

Mercoledì 6 marzo anche Perugia sarà interessata dal transito della terza tappa - Volterra-Gualdo Tadino - della corsa ciclistica internazionale "Tirreno-Adriatico", che attraverserà alcune zone dell'Umbria.

La carovana dei ciclisti entrerà nel territorio comunale a Mugnano intorno alle 13,45-14.30, percorrerà la strada Pievaiola fino a Castel del Piano, proseguirà lungo l'abitato di Castel del Piano fino a piazza Turati per poi procedere verso Pila, San Martino in Colle, San Martino in Campo e uscirà dal territorio del comune di Perugia a Torgiano per poi rientrare a Pianello dal territorio di Assisi e proseguire lungo la Ss 318 in direzione Valfabbrica.

Le strade, interessate dalla manifestazione verranno chiuse al transito circa mezz'ora prima del passaggio della corsa per una durata di circa 45 minuti e comunque in base alle esigenze della competizione ciclistica.

Il tracciato, pertanto, interesserà i territori di Fontignano, Mugnano, Castel del Piano, Strozzacapponi, San Fortunato della Collina, Pila, San Martino in Colle, San Martino in Campo, Pianello e Ripa. Poiché è prevista l'interdizione totale al traffico in alcuni orari delle strade interessate dal passaggio della corsa, per garantire l'ordine pubblico, il corretto svolgimento della manifestazione e prevenire inconvenienti e rischi per la pubblica incolumità con ordinanza sindacale n. 299 del 4 marzo è stata disposta la chiusura anticipata delle lezioni in alcune scuole.

In particolare l'uscita sarà alle 12.00 per gli alunni delle scuole primarie di Montebello - plesso di San Fortunato della Collina, San Martino in Campo, San Martino in Colle, Castel del Piano, Mugnano, Pila, Pianello.

Uscita prevista invece alle 12.30 per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Ripa, San Martino in Campo, San Martino in Colle, Castel del Piano, via Chiusi, Fontignano.

Il trasporto scolastico sarà garantito per tutti coloro che normalmente ne usufruiscono.

Nessuna modifica all'orario delle lezioni per le classi di scuola primaria di Pianello.



