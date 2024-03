A Narni Scalo un grande murale dedicato ad Alberto Sordi

Un grande murale di 12 metri per nove con l'iconica scena di Nando Moriconi tratta dal film di Steno del 1954 "Un americano a Roma", in cui Alberto Sordi è intento a mangiare un piatto di spaghetti (il celebre "maccherone m'hai provocato e io ti distruggo") è stato inaugurato a Narni Scalo dal cugino dell'attore, il giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti assieme all'artista che ha realizzato l'opera, David Pompili, presenti anche il sindaco della città Lorenzo Lucarelli, il produttore cinetelevisivo di Cameraworks Massimiliano Filippini, l'influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio e la proprietaria dell'immobile Lucia Fabbri.

L'opera, realizzata con colori al quarzo, occupa l'intera parete esterna della trattoria "Italia 61" e dell'albergo "La Locanda dei 4" ed è stata finanziata delle famiglie proprietarie dell'immobile. È il secondo murale del progetto "Rigenerarsi" in vista dei 30 anni del festival "Le vie del cinema - Rassegna del film restaurato" che quest'anno si svolgerà dal 29 luglio al 3 agosto. Il progetto è partito a novembre 2023 quando il Comune di Narni ha pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni di interesse di soggetti privati per il consenso alla realizzazione di murales ispirati al cinema.

"Mio cugino Alberto - ha detto Igor Righetti - amava l'arte ed era un collezionista: sono convinto che quest'opera gli piacerà senz'altro anche perché è più grande dello schermo di una sala cinematografica in cui venivano proiettati i suoi film". E aggiunge Righetti: "Gli scali di ogni cittadina sono sempre molto comodi in quanto ricchi di infrastrutture come stazioni ferroviarie, strade e fermate dei bus, quindi facilmente raggiungibili e di conseguenza con molti capannoni industriali, ma tristi e grigi. L'idea degli amministratori di Narni di dare colore e anima a queste aree con una galleria d'arte all'aperto con immagini dei grandi attori che hanno dato lustro nel mondo al cinema italiano la trovo contemporanea, valorizza tutto il territorio ed è molto utile anche a livello turistico. Da sempre l'arte rigenera le città e con la street art diventa condivisa, foriera di bellezza e motore di riqualificazione urbana".



