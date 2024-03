In Umbria si estende il campo largo, patto anche a Gubbio

Anche a Gubbio si delinea un campo largo nel centrosinistra, con Pd e M5s, in vista delle prossime elezioni amministrative. Le forze politiche locali "impegnate nel dialogo del campo progressista" hanno infatti incontrato i rappresentanti del "Patto avanti" a livello regionale dando vita all'alleanza.

Liberi e democratici, Gubbio Città futura, Partito democratico, Movimento 5 stelle, Partito socialista italiano, Alternativa Verdi e Sinistra e Civici umbri si sono infatti ritrovati per avviare il confronto sul progetto politico, sul percorso per la stesura del programma e sugli strumenti per l'individuazione della candidatura che dovrà rappresentare l'intera coalizione.

Uno schieramento che si ripropone dopo Perugia e Foligno e che punta a presentarsi alle regionali.

Riguardo a Gubbio, tutte le forze politiche - è detto in una loro nota - hanno "espresso liberamente le rispettive posizioni, condividendo la volontà di un percorso comune senza escludere alcuno strumento compreso quello delle primarie per raggiungere una sintesi tra i vari candidati e candidate". "Una proposta credibile - hanno aggiunto - da avanzare alla città di Gubbio alle prossime elezioni amministrative".

A conclusione dell'incontro, nel quale ciascuno si è riservato di condividere quanto discusso all'interno delle proprie rappresentanze, il tavolo di confronto si è aggiornato a lunedì 4 marzo per proseguire il percorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA