Tesei ricandidata presidente dell'Umbria dal centrodestra

Donatella Tesei è stata ufficialmente ricandidata dal centrodestra come presidente della Regione Umbria. Lo ha certificato una nota congiunta di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Udc.

"I presidenti di Basilicata, Piemonte ed Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali. Si tratta della conferma del Presidente Vito Bardi per la Lucania, del presidente Alberto Ciro per il Piemonte e della Presidente Donatella Tesei per l'Umbria" ha annunciato in una nota lo stesso centrodestra.

Tesei, esponente e già senatrice della Lega, è stata eletta presidente della Regione cinque anni fa. Alla guida della coalizione di centrodestra aveva vinto largamente le elezioni nell'Umbria fino a quel momento governata dal centrosinistra.

Il leader della Lega Matteo Salvini aveva più volte ribadito che Tesei sarebbe stata ricandidata.



