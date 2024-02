Lasciano servizio vigile fuoco Giorgetti e il cane Blinky

Lasciano il servizio attivo il vigile del fuoco Massimo Giorgetti e Blinky, cane specializzato in ricerca persone. Lo ha annunciato il Corpo che esprime "un profondo omaggio" al collega e "al suo eccezionale compagno a quattro zampe", dicendosi "profondamente grati per il loro prezioso servizio".

Da luglio 2021 al 29 febbraio 2024, Massimo Giorgetti e Blinky hanno lavorato senza sosta per garantire la sicurezza delle comunità. Dimostrando un'intelligenza e una passione senza eguali, sottolineano i vigili del fuoco. "Il loro contributo - ricordano - è stato essenziale nelle operazioni di ricerca e soccorso. Con il loro ritiro, auguriamo a Blinky e a Massimo Giorgetti tutto il meglio per il loro futuro".



