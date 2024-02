Dall'Aronc consulenze per i malati di tumore

È partita la consulenza di ascolto offerta dall'Associazione amici della radioterapia oncologica ai pazienti malati di tumore grazie all'apporto dei suoi medici. Il servizio viene svolto sia presso la sede in strada Belocchio San Faustino 54 sia da remoto previo appuntamento.

Ad occuparsi degli appuntamenti e della accoglienza sono i volontari che da anni sostengono i pazienti.

Quanto alla consulenza medica viene offerta dal dottor Franco Checcaglini e dal professor Ernesto Maranzano, che presiedono il comitato tecnico scientifico dell'associazione. I due professionisti, che hanno guidato le strutture di Radioterapia degli ospedali di Perugia, Terni e Città di Castello, danno la loro disponibilità per chiarimenti riguardo la malattia, le terapie, i disturbi associati ad entrambe e la prognosi. È previsto anche un costante confronto con il medico di medicina generale e con lo specialista che hanno in carico la persona malata. "Il nostro obbiettivo è di facilitare il percorso diagnostico-terapeutico e dare informazioni sulla appropriatezza delle strutture sanitarie in Umbria" spiegano.

Sempre i volontari hanno posizionato raccoglitori presso farmacie comunali, sedi Anpas, centri medici e ospedali contenenti opuscoli che indicano i servizi offerti da Aronc.





