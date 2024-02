Assessore Fioroni, il sistema imprenditoriale è in salute

Quello imprenditoriale umbro è "un sistema in salute, che migliora la sua qualità strutturale". È quanto ha sottolineato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, che ha partecipato alla presentazione dell'indagine che Cna Umbria ha commissionato al centro studi Sintesi sul sistema imprenditoriale umbro. "Bisogna sempre sapere leggere i numeri" ha detto facendo riferimento anche a qualche polemica politica. "Diminuiscono le imprese - ha sottolineato - ma aumenta il numero dell'occupazione e questo vuol dire che molte partite iva si trasformano in rapporti di lavoro e che le aziende aumentano il numero di addetti diventando sempre più strutturate dal punto di vista patrimoniale. Di fatto stiamo andando ad affrontare una debolezza storica del sistema imprenditoriale umbro che è la crescita dimensionale. Oggi abbiamo imprese più grandi e più solide, in grado di intercettare la competitività internazionale e soprattutto resistere maggiormente alle folate congiunturali".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA