Appello di cento giovani per Ferdinandi sindaca di Perugia

Cento giovani tra studenti, laureati ed appartenenti ad altre professioni hanno diffuso un appello per Vittoria Ferdinandi candidata sindaca di Perugia.

"In dieci anni la destra ha trasformato Perugia in una città non all'altezza della sua storia e del suo potenziale di sviluppo.

Un governo privo di ambizione e di visione ha condannato Perugia all'irrilevanza, costringendola nel ruolo di cittadina di provincia, sempre più impoverita e isolata" sostengono in una nota.

"In questi dieci anni - affermano in un testo che è stato diffuso -, Perugia ha perso il suo ruolo di punto di riferimento per l'Italia e per l'Umbria, rinunciando ad essere leader del territorio, fino ad essere considerata 'terra di conquista' per progetti politici esterni alla comunità. Da città di trasformazioni urbanistiche avveniristiche, da capitale culturale, da terra di opportunità che guardano al futuro, la destra ha costretto Perugia a vivere guardando indietro, rinunciando a immaginare un futuro più giusto ed equo per tutte e tutti. Per dieci anni abbiamo assistito al tentativo di trasformare il volto di Perugia, provando a resistere a questa visione miope e dannosa".

"Siamo giovani cittadine e cittadini che hanno scelto di dedicare le proprie energie al servizio della comunità, impegnandosi nel volontariato, nell'associazionismo e nell'attivismo. Siamo giovani che hanno scelto Perugia per vivere, studiare e lavorare, perché crediamo in questo territorio. Storie personali diverse che si incontrano nella convinzione che Perugia possa crescere e prosperare solo tornando a ragionare in una prospettiva di lungo termine, prendendosi cura di chi la vive" affermano ancora.

Per i firmatari del testo "serve pensare un territorio in grado di attirare investimenti e capace di pensare ad uno sviluppo sostenibile mirato alle esigenze dei cittadini di oggi e di domani". "Vittoria Ferdinandi - aggiungono - ha dimostrato con la propria attività quanto la diversità possa diventare una risorsa per tutta la comunità". "Noi ci siamo. Con Vittoria e per Perugia" concludono.



