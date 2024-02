Si chiama Nibbio l'elicottero del 118 dell'Umbria

Si chiama Nibbio l'elicottero del nuovo servizio di elisoccorso della Regione Umbria. Il mezzo è stato presentato in una cerimonia all'aeroporto di Foligno dove si trova la sua base operativa.

Presenti i vertici delle Istituzioni umbre, personale del 118, della protezione civile, del soccorso alpino e dei vigili del fuoco.

Nel corso della cerimonia è stato spiegato che Foligno è stato scelto per dare una posizione baricentrica alla base dell'elisoccorso.

Coletto ha ringraziato tutti gli operatori del 118. "I nostri angeli custodi" li ha definiti. "La gestione dell'emergenza-urgenza - ha detto - è programmazione e farlo è fondamentale. Questa è una data storica".

Di "bella giornata" ha parlato la presidente della Regione Donatella Tesei. Ha quindi sottolineato che dotare l'Umbria di un l'elisoccorso proprio è stata "una scelta fondamentale". "E ci ho credito dall'inizio". "Da oggi possiamo assicurare l'immediatezza - ha sottolineato Tesei - a tutti i cittadini che ne avessero bisogno". "Questo non è solo un elisoccorso ma un salvavita per tutta l'Umbria", ha osservato la presidente..





