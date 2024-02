Pace (FdI), l'elisoccorso è un passo in avanti decisivo

"L'inaugurazione di oggi a Foligno del nuovo elisoccorso dell'Umbria rappresenta un passo in avanti decisivo per la nostra sanità: parliamo di un servizio che permetterà di garantire maggiore tempestività nelle patologie tempo dipendenti. Un ulteriore esempio di buona programmazione": lo sottolinea Eleonora Pace (capogruppo regionale di Fratelli d'Italia - presidente della Terza commissione Sanità dell'Assemblea legislativa) a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo servizio di elisoccorso.

"Il nuovo elisoccorso, che potrà contare sul lavoro di medici e infermieri altamente qualificati e formati per gli interventi emergenziali - evidenzia Pace - è posizionato in un punto strategico, perché baricentrico rispetto all'intero territorio regionale e nelle immediate vicinanze di un'area sensibile come la Valnerina. E' un traguardo importante, frutto di un lungo e intenso lavoro per il quale mi sento di ringraziare la presidente Tesei, che ha fortemente voluto sin dal suo insediamento che questo progetto andasse in porto e che Fratelli d'Italia ha convintamente sostenuto".



