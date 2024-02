Meloni, Pd, elisoccorso bandierina che Regione ha voluto

"La necessità del salvataggio delle vite, tempestivo e rapido, è il principio condivisibile che muove ogni investimento e ogni decisione politica in campo sanitario. Fermo restando questo principio inviolabile, la storia dell'elisoccorso regionale resta una bandierina che la Regione ha voluto sventolare, investendo milioni di euro in una operazione, invece di lavorare sull'assunzione di personale e sull'abbattimento delle liste d'attesa": così la capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Simona Meloni, che "chiede più chiarezza e meno slogan sulla pelle dei cittadini".

"Abbiamo letto di un'inchiesta relativa alle selezioni del personale - dice Meloni in una nota - e abbiamo anche letto della mancanza delle strutture necessarie al suo corretto funzionamento. Più che una inaugurazione in pompa magna, dunque, sarebbe stata utile una corretta operazione verità, per informare i cittadini della scelta e di quello che questo investimento potrebbe portare come rinunce, con una coperta economica della sanità sempre più corta. Il servizio infatti funzionava, serviva semmai ampliare ad altri territori le aree di volo e le piazzole di atterraggio. Ad oggi mancano ancora troppe risposte, tra cui la gestione personale, il tipo di retribuzione e l'avvio ufficiale del servizio.

Sull'emergenza urgenza, che si gestisce principalmente con servizi di qualità a terra - conclude Meloni - questa Giunta continua a non fare né scelte giuste né efficienti".



