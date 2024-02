Lavoratori della giustizia protestano davanti al Tribunale

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti hanno dato vita a un volantinaggio con presidio davanti al tribunale di Perugia, per dare voce alla protesta degli addetti e ai servizi di documentazione degli atti processuali impiegati al ministero della Giustizia, fonici, trascrittori e stenotipisti - sono una decina in Umbria - che sono da anni impiegati, sottolineano i sindacati, "in condizioni di lavoro precarie e inadeguate alla delicatezza del servizio prestato con competenza e professionalità".

"Quello che chiediamo con forza al ministero della Giustizia è l'internalizzazione di queste lavoratrici e lavoratori che da anni operano nel sistema Giustizia - hanno detto i rappresentanti sindacali, Vasco Cajarelli (Filcams Cgil), Francesco Bartocci (Fisascat Cisl) e Giulia Valentini Albanelli (Uiltrasporti) - soprattutto in questa fase di riorganizzazione tecnologica, dopo la legge Cartabia, che li espone ancora a maggiori rischi. C'è un confronto aperto con il ministro Nordio e ci aspettiamo in tempi stretti una soluzione positiva a questa vertenza, altrimenti - hanno concluso i sindacati - dopo lo sciopero dello scorso gennaio, saremo costretti a mettere in campo nuove iniziative di mobilitazione".



