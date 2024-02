Temporali e rovesci in arrivo sull'Umbria

Temporali e piogge a carattere di rovescio in arrivo sull'Umbria.

A partire dalla serata di lunedì 26 febbraio, e per tutta la giornata di martedì, il maltempo interesserà l'intera regione, in particolar modo i settori occidentali. In tal senso è stata diramata dalla Protezione civile anche un'allerta "gialla" per la serata, che si estende a gran parte dell'Umbria per domani, martedì 27 febbraio. Il rischio è quello idrogeologico.

Un miglioramento del meteo è atteso per la giornata di giovedì.

Temperature stabili o in lieve aumento.



