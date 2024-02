Scoccia, news e approfondimenti nel nuovo canale Whatsapp

News, approfondimenti, comunicazioni, analisi: è attivo il nuovo canale Whathsapp di Margherita Scoccia. La candidata sindaco per il centrodestra e i civici alle prossime elezioni amministrative del Comune di Perugia, in programma l'8 e il 9 giugno - si legge in una sua nota - ha aperto il canale Whatsapp per comunicare in maniera diretta con i cittadini.

"E' un modo veloce per mantenere un rapporto diretto e immediato con i cittadini di Perugia - dice l'assessore all'urbanistica -. Il canale è un'opportunità per seguire gli aggiornamenti riguardo alle tante iniziative che l'amministrazione svolge e porta avanti, anticipando i progetti e la visione futura per la nostra città".

Nel canale verranno caricate opinioni, notizie tratte da giornali online e quotidiani, interviste, foto, video e contenuti social. È possibile iscriversi al canale attraverso il link diretto https://whatsapp.com/channel/0029VaQk0hA3wtb3swMo0y0X oppure cercando il canale "Margherita Scoccia " nell'app di Whatsapp.

Il canale garantisce un livello di privacy che consente di non essere visibile agli altri iscritti. Le notifiche possono essere disattivate in modalità silenziosa.



