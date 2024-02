Nuova esperienza di governance all'ospedale di Perugia

Parte dall'ospedale di Perugia una nuova esperienza di governance basata sul coinvolgimento di esperti esterni chiamati ad affiancare la direzione aziendale su scelte strategiche di alto impatto sociale.

Nella seduta del collegio di direzione dell'azienda ospedaliera, si è insediato il "Non Executive Board" (Neb) un organismo indipendente consultivo formato da cinque esperti che avrà il compito di raccordo tra le istanze del sistema e del territorio e le priorità di sviluppo dell'ospedale perugino promosse dalla direzione aziendale.

I componenti del Neb sono stati individuati dalla direzione generale dell'azienda ospedaliera tra soggetti esterni all'organizzazione aziendale e non più direttamente coinvolti nell'operatività del Sistema sanitario regionale o di aziende sanitarie regionali, che si caratterizzino per essere espressione o punto di riferimento autorevole per l'organizzazione aziendale, per la comunità e per le istituzioni locali.

Gli esperti scelti - riferisce l'ospedale - che offriranno il loro supporto a titolo personale e gratuito alla governance aziendale sono: Claudio Dario e Vincenzo Panella (esperti del sistema istituzionale e aziendale), l'arcivescovo di Perugia Ivan Maffeis e l'avvocato Giuseppe Caforio (rappresentanti dei valori dominanti nella comunità di riferimento e del terzo settore territoriale) e il prof. Federico Lega (esperto in economia e management sanitario con approfondita conoscenza della operatività dell'azienda ospedaliera di Perugia).

Questo nuovo organismo collegiale si riunirà almeno quattro volte all'anno e le riunioni potranno essere convocate autonomamente o dalla direzione aziendale.

Presente alla riunione del collegio di direzione, anche la presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha accolto positivamente l'insediamento di questo nuovo organismo indipendente che sarà da stimolo alla governance rappresentando punti di vista e aspettative dei diversi portatori di interessi del terzo settore e del tessuto economico territoriale di riferimento dell'ospedale di Perugia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA