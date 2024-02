Musica per tutti i gusti all'arena di Umbria jazz 2024

Umbria Jazz arricchisce il programma dell'arena Santa Giuliana con musica per tutti i gusti in programma nell'edizione del prossimo luglio.

Tra i nomi annunciati dagli organizzatori il grande jazz con Potter-Mehldau-Patitucci-Blake, un nuovo quartetto che si accredita come una vera e propria super band e l'ensemble con i principali musicisti delle orchestre di Evans degli anni '70 - '80 riuniti da Pete Levin, tastierista, uno dei membri di quella storica band.

Si vira invece verso sonorità più funky con Sonicwonder, la band di Hiromi, un esplosivo quartetto senza confini musicali definiti e autore di una spregiudicata miscela elettrica ed acustica di jazz-rock-funky - sottolinea Umbria jazz -, con Tower of power, storica sigla che unisce soul e funky, e Cha Wa, una band funky diversa dalle altre perché strettamente intrecciata con le antiche tradizioni dei Mardi Gras Indians di New Orleans.

Personalità e talento poi per due grandi interpreti femminili: Fatoumata Diawara, una delle artiste più intriganti della giovane scena africana, e Laufey, cantante, songwriter, multistrumentista che porta una ventata di novità nel music business internazionale e il Grammy appena vinto testimonia il grande credito di cui gode.

Sonorità latine saranno proposte da Roberto Fonseca, uno dei migliori prodotti della gloriosa scuola pianistica cubana, Chucho Valdés, considerato uno dei più influenti artisti cubani di sempre, Djavan, uno dei principali artefici di quell'incontro tra culture che ha contribuito a spalancare alla musica brasiliana le porte del mercato mondiale della musica e la Pacific Mambo Orchestra, considerata come una delle migliori big band latine del continente americano.

Questi nomi si aggiungono ai già annunciati Lenny Kravitz, Raye, Toto, Veronica Swift e Nile Rodgers & Chic.

I biglietti saranno disponibili dalle 12 di martedì 27 febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA