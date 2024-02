Scontro fra auto nel Perugino, due morti

Due uomini, di 40 e 75 anni, entrambi residenti a Perugia, sono morti in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì nel Perugino, in località Piccione, lungo la strada regionale Eugubina 298.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono rimaste coinvolte due vetture che si sono scontrate frontalmente. Le vittime sono i due conducenti.

Nell'auto del settantacinquenne - secondo quanto si è potuto apprendere - viaggiava anche la moglie, che è rimasta illesa.

Le cause e la dinamica dell'accaduto sono in corso di accertamento da parte della polizia locale di Perugia.



