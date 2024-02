Lavoro, Fora chiede di revocare il secondo bando Gol

Revocare il secondo bando Gol-Garanzia di occupabilità dei lavoratori "a causa del mancato coinvolgimento lamentato da tutte le rappresentanze delle imprese e anche in considerazione del fatto che le diverse caratteristiche di questo secondo bando rischiano di inficiarne l'impatto sui destinatari e rendere problematico lo svolgimento delle attività stesse": a chiederlo, con una interrogazione a risposta immediata rivolta alla Giunta regionale, il consigliere Andrea Fora (Patto civico).

Nell'atto ispettivo - secondo quanto riferisce una nota della Regione - Fora richiede "se sia stato svolto un attento monitoraggio circa gli esiti del primo bando e quali risultati siano eventualmente emersi e se questi siano alla base delle modifiche apportate al secondo bando. Se la Giunta non intenda, dopo la revoca e il confronto con le rappresentanze delle imprese, modellare il secondo bando sulla fattispecie del precedente. L'obiettivo da perseguire deve essere quello di riportare a tre il numero dei campi di attività possibile per i quali i centri di formazione possono candidarsi allo svolgimento".

"A queste problematiche - continua Andrea Fora - si aggiunge quella più urgente e straordinaria. Il 15 febbraio infatti Paola Nicastro è stata nominata presidente e amministratore delegato dell'Agenzia tecnica del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La stessa ha quindi cessato il ruolo di direttore di Arpal Umbria, che ad oggi è sprovvista dell'apicalità che può mettere a terra tutti i diversi processi gestionali dell'agenzia. Occorre che la Regione metta in atto celermente la procedura per arrivare quanto prima alla copertura della funzione direttiva di Arpal al fine di evitare una sospensione del suo funzionamento che vada oltre l'ordinaria attività amministrativa e che permetta, nei tempi previsti, il perseguimento di tutti gli obiettivi previsti dal Pnrr. Non ci possiamo permettere - conclude il consigliere regionale - tempi lunghi, occorre davvero uno sforzo straordinario ed urgente".





