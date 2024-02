Incidente con più mezzi sul tratto umbro dell'Autosole

Traffico bloccato e tre chilometri di coda sull'A1 tra Attigliano e Orvieto verso Firenze a causa di un incidente, che ha visto coinvolte diverse auto, di cui una ribaltata.

Autostrade per l'Italia a chi è diretto verso Firenze consiglia di uscire a Orte percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la Cassia in direzione Montefiascone, poi la provinciale 71 in direzione Orvieto dove è possibile rientrare in autostrada.

Ad un primo incidente che vedeva il coinvolgimento di una sola vettura ribaltata in carreggiata, ne è seguito un altro con due veicoli, un'auto e un autocarro, scontratisi nel momento in cui si verificava il ribaltamento dell'altro mezzo.

Una donna è rimasta ferita in condizioni considerate serie ed altri non particolarmente preoccupanti.

Sul posto pattuglie della polizia stradale di Orvieto e personale di Autostrade per l'Italia unitamente ad ambulanze e vigili del fuoco.



