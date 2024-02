Due persone sono morte in seguito a un incidente stradale avvenuto venerdì nei pressi di Gubbio e in seguito al quale una terza persona è rimasta ferita.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, l'incidente è avvenuto lungo la strada regionale 298. Due le vetture coinvolte.

Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso.



