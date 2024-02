Tappa ad Assisi per il camper dei diritti della Cgil

È arrivato in Umbria, ad Assisi, il camper dei diritti della Flc Cgil, la Federazione dei lavoratori della conoscenza. Un viaggio, in tutto il Paese, contro il disegno di autonomia differenziata proposto dal governo e per ribadire che l'istruzione, "diritto garantito dalla Carta Costituzionale, deve essere una su tutto il territorio nazionale", come ha sottolineato Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale don Milani, presente nella città umbra.

"Il nostro Paese - ha detto Bindi - è attraversato da profonde disuguaglianze, in Italia convivono le regioni più ricche d'Europa insieme alle più povere. La Lombardia e il Veneto sono regioni che potrebbero competere con alcuni territori della Germania o della Francia, ma la nostra Calabria, invece, potrebbe essere una regione degli ultimi Paesi che hanno aderito all'Unione europea, come la Romania e l'Ungheria. Siamo uniti come cittadine e cittadini quando davvero abbiamo le pari opportunità, quando la scuola, la salute, il lavoro, la sicurezza, l'ambiente, la casa sono diritti riconosciuti stanzialmente e non solo formalmente, in ogni parte del nostro territorio. Ma oggi non è così, ma la soluzione non è dividere l'Italia provocando quella che alcuni costituzionalisti ed economisti chiamano la secessione dei ricchi, cioè coloro che avendo più possibilità vogliono godersele tutte liberandosi del fardello di coloro che sono rimasti indietro".

"In un momento così difficile - ha sostenuto Bindi - noi rischiamo di creare più differenze su tre aspetti fondamentali della nostra vita e cioè, il lavoro, la salute e la scuola".

Ad accogliere il camper della Cgil, Moira Rosi, segretaria generale della Flc Cgil Umbria, Stefania Proietti, sindaca di Assisi, fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, e Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil Umbria.



