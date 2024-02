Pugilato:33 nazionali si allenano ad Assisi in viste preolimpico

Mancano dieci giorni all'inizio del torneo delle qualificazioni olimpiche di pugilato per Parigi, che sarà gestito dal Cio, come già avvenne in occasione dei Giochi di Tokyo. Gli incontri, a cui prenderanno parte atleti di tutto il mondo, si svolgeranno dal 3 all'11 marzo all'E-Work Arena di Busto Arsizio e l'Italia dovrebbe essere presente con un team composto, fra uomini e donne, dai sette ai nove elementi. I nomi verranno ufficiliazzati martedì prossimo.

Intanto al centro nazionale di pugilato di Assisi 33 atleti stanno scaldando i guantoni per la competizione che assegnerà ben 49 pass olimpici (21 alle donne e 28 agli uomini) in 13 categorie di Peso (7 maschili e 6 femminili).

Sotto la supervisione della Paris Boxing Unit del Cio e con il sostegno del ministro per lo aport e i Giovani, Andrea Abodi, il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio dal Comune di Busto Arsizio, di Federalberghi Varese, della Camera di Commercio e di Sea MilanAirports e il supporto del Main Sponsor Allianz e di Adidas e SportCom, la kermesse preolimpica, organizzata dalla Fpi-Loc Busto Arsizio su designazione del Coni, a oggi vede la partecipazione di 114 Teams e 632 atleti (399 uomini e 233 donne) provenienti da tutto il mondo.

Al training camp in corso ad Assisi fino al 29 febbrai, sono intervenuti il presidente della Fpi, Flavio D'Ambrosi, il presidente onorario, Franco Falcinelli e l'assessore del comune di Assisi, Massimo Paggi, che hanno salutato i numerosi atleti internazionali.

"In questo raduno - ha sottolineato D'Ambrosi - si è già visto il vero spirito olimpico. Tutti gli atleti di tutte le nazioni presenti in questi giorni hanno condiviso i veri valori sportivi stando insieme e allenandosi insieme e combattendo sul ring come avversari. Questo è quello che contraddistingue la manifestazione olimpica dove gli atleti, a prescindere dai vari risultati, condividono i veri valori dello sport. Assisi è ancora una volta culla del pugilato internazionale".



