Prisco, governo interviene per il comparto Sicurezza

"Con il decreto Milleproroghe il Governo è intervenuto in maniera significativa sul comparto sicurezza. Abbiamo sanato una situazione che si trascinava da anni, disponendo la liquidazione delle somme dovute al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo straordinario svolto in occasione dell'impegno profuso in occasione all'emergenza pandemica da Covid19": lo sottolinea il sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco.

"E' stato poi prorogato il termine per l'erogazione del contributo in favore dei familiari del personale di polizia di Stato e vigili del Fuoco vittima del Covid, un provvedimento coerente con l'attenzione che tutto il Governo Meloni riserva al comparto sicurezza e soccorso pubblico ed alle donne e agli uomini cui ogni giorno chiediamo tanto per la nostra sicurezza e che durante la pandemia hanno svolto un ruolo importantissimo, delicato, in un momento di emergenza nazionale" aggiunge l'esponente del Governo.

"Il Milleproroghe - ha aggiunto - ci ha consentito, infine, un nuovo scorrimento delle graduatorie, che ci consentiranno di provvedere subito all' assunzione di personale dei vigili del fuoco. Per il potenziamento delle attività connesse alla gestione, all'erogazione, al monitoraggio e al controllo dei fondi Pnrr destinati agli investimenti comunali ed ai progetti del corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Viminale saranno contrattualizzati ulteriori 30 unità di personale. Attraverso il Milleproroghe il Governo ha inoltre autorizzato l'assunzione di 4.321 unità di personale nell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, che consentiranno l'immissione, attraverso lo scorrimento delle graduatorie o l'indizione di nuovi concorsi, di personale di rinforzo per questure e prefetture su tutto il territorio nazionale. Risorse economiche e personale per innalzare i servizi di sicurezza e soccorso pubblico e contrasto all'immigrazione illegale, a supporto di chi ogni giorno è impegnato su questi fronti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA