A Magione il Trail dei Molini-memorial Crispoldo Pesciarelli

Unisce sport, salute, ambiente e solidarietà la prima edizione del Trail dei Molini-Primo memorial Crispoldo Pesciarelli, che si terrà a Magione domenica 25 febbraio. In occasione della manifestazione saranno raccolti fondi per l'acquisto di un defibrillatore da destinare alla locale cittadella dello sport.

L'evento di trail-running è promosso dall'Asd Atletica Avis Magione in sinergia con varie realtà, tra cui la Big Mat Pesciarelli Edilizia, e porterà oltre 400 atleti a scoprire l'ambiente delle colline del lago Trasimeno.

Due le gare agonistiche previste, da 25 e 14 chilometri con diversi dislivelli, entrambe con partenza da via dei Molini.

L'organizzazione ha anche previsto due percorsi aperti a tutti, l'eco-trekking da 13 chilometri e l'eco-camminata da 5 chilometri, con l'obiettivo di "diffondere il concetto di salute e benessere" ma anche "approfondire gli aspetti storico culturali del territorio".

Prevista anche una passeggiata metabolica.

Riguardo alla promozione del territorio, gli organizzatori hanno spiegato che gli atleti in gara percorreranno un anello andata-ritorno costeggiando il torrente Caina. Un percorso che toccherà alcuni simboli della zona, i resti di cinque mulini tipici di Casenuove di Magione: il Mulino del Ponte, della Badia, il Canneto, la Molinella e il Mulino Nuovo.

I vari momenti della manifestazione, che ricorda "Crispoldo Pesciarelli, figura storica dell'imprenditoria locale al servizio della comunità", prenderanno il via dalle 9.00 in poi e si chiuderanno con un pasta party conclusivo.

L'evento è stato presentato alla sala Fiume di palazzo Donini, a Perugia. Presenti, fra gli altri, Michelangelo Pesciarelli, Michele Fumanti (Asd Atletica Avis Magione), il consigliere regionale Eugenio Rondini, il vicesindaco di Magione Massimo Lagetti, Claudio Banditelli (Csi) e l'ideatore del Trail dei Molini, Filippo Pelagracci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA