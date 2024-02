Prime attività ne consultorio di Vivo a colori a Spina

E' cominciata l'attività al consultorio di Vivo a colori, collocato all'interno del distretto socio sanitario di Spina di Marsciano.

Nel pomeriggio martedì 20 febbraio si è svolta la prima seduta gratuita di prevenzione ed informazione del diabete con la dottoressa Paola Lucidi.

Vivo a colori ha annunciato che dato il buon riscontro dell'iniziativa è stato già fissato il prossimo appuntamento per martedì 26 marzo dalle 14,30 alle 16,30.

Giovedì 22 febbraio, invece, dalle 16,30 alle 18,30 si parlerà di prevenzione in rosa e informazione con la radiologa e senologa Laura Costantino. Tema dell'incontro, sempre gratuito, è il tumore al seno con una prima forma di prevenzione: l'autopalpazione.

Martedì 27 febbraio, dalle 9,30 alle 12, al consultorio sarà attivo lo sportello del paziente. Un punto d'ascolto dove sarà presente un esperto che potrà fornire tutte le informazioni sulle attività messe a disposizione dalla struttura.

Il pomeriggio, dalle 18 alle 19 e dalle 21 alle 22, ci saranno due appuntamenti dedicati alla Mindfulness con l'istruttrice Federica Bardani.

Sabato 9 marzo, dalle 10 alle 12,30, infine, è in programma una presentazione per conoscere la disciplina Forest Bathing a cura di Chiara Alunni. Prevista una classe di massimo 15 persone.

Tutte le iniziative sono gratuite ma è necessario prenotare tramite la pagina Facebook del Consultorio (@Consultorio di Vivo a Colori), o con un messaggio whatsapp al numero 349.2613610 o recandosi allo sportello del paziente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA