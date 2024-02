Grave infortunio sul lavoro per un operaio di 65 anni caduto da una impalcatura alta cinque-sei metri in un cantiere edile a Cesi, una frazione di Terni.

Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e personale della Usl Umbria 2 per gli accertamenti volti a ricostruire l'accaduto.



