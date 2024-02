Risorse per il restauro delle mura del Sacro convento di Assisi

Subito 300 mila euro per il restauro delle mura esterne del Sacro convento di San Francesco d'Assisi. A deciderlo è stata la Struttura commissariale per la ricostruzione del Centro Italia terremotato, che ha così trasferito la trance del 20% del milione e mezzo di euro stabilito dalla Cabina di coordinamento del novembre 2023.

"Questo primo finanziamento di 300 mila euro costituisce un passo essenziale per dare solidità e certezza ai programmi previsti per le celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di Francesco, patrono d'Italia", sottolinea la Struttura commissariale. La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha espresso soddisfazione per i fondi assegnati al Sacro Convento, mentre il commissario straordinario Guido Castelli ha sottolineato che così "si preserva la bellezza e l'integrità di uno dei simboli più significativi della cristianità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA