Umbria sopra alla media nazionale per l'assistenza agli anziani

L'Umbria fa meglio della media nazionale per quanto riguarda gli ultrasettantacinquenni non autosufficienti assistiti in trattamento socio-sanitario residenziale. Lo attesta la fondazione Gimbe dopo l'audizione alla commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo del Governo sulle politiche in favore delle persone anziane. Nel corso dell'appuntamento il presidente Nino Cartabellotta ha illustrato "le diseguaglianze regionali" nell'accesso ai servizi socio-sanitari.

Gimbe ha quindi reso noto che a fronte di una media nazionale di 40,2 anziani assistiti non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale per 1.000 abitanti, l'Umbria risulta sopra media con questo dato che sale a 46 (nel 2021).

La regione risulta sopra alla media nazionale per quanto riguarda i deceduti per tumore assistiti dalla rete di cure palliative. Parametro che in Italia si attesta al 28,4% mentre in Umbria è del 29,6% (dati 2021).



