Torna nel centro cittadino Nero Norcia, alla 60/a edizione

Raggiunge il traguardo delle 60 edizioni Nero Norcia, mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici. La manifestazione, presentata a Perugia nel salone d'onore di palazzo Donini, si svolgerà nel cuore di Norcia in due momenti, dal 23 al 25 febbraio e dall'1 al 3 marzo.

"Sarà una Norcia molto bella, il lavoro di ricostruzione va avanti e ci ha permesso di raggiungere questo risultato", ha detto il vicesindaco reggente di Norcia, Giuliano Boccanera. Con lui sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Pierluigi Altavilla, la presidente della Regione Donatella Tesei e Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere.

"Quest'anno possiamo tornare dentro le mura urbiche, per noi è una gioia", ha spiegato Altavilla. L'evento torna nel cuore della città dopo la chiusura di molti cantieri per la ricostruzione post-sisma del 2016. "Il corso è a posto, la piazza torna ad essere il gioiello che era".

Saranno 45 gli stand presenti alla manifestazione. Gli espositori "per la maggior parte saranno provenienti dalla Valnerina, non solo con il tartufo ma anche altre eccellenze del territorio", ha evidenziato Ansideri. Quest'anno Nero Norcia prevede anche uno spazio di degustazione con show cooking, più un salotto delle eccellenze, dove ospiti di rilievo parleranno del territorio, di Norcia e del tartufo. Sarà toccato anche il tema del cambiamento climatico in relazione al tartufo.

"La nuova possibilità di fruire di Norcia è importante", ha detto la presidente Tesei sottolineando che quelli di Nero Norcia saranno "due fine settimana interessanti". L'apertura degli stand è fissata per le 9.00 di venerdì 23 febbraio, il taglio del nastro sarà nel pomeriggio, alle 16.30, in piazza San Benedetto.



